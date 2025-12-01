В Зиме задержана рецидивистка с героином на 8 граммов

По информации правоохранительных органов, 38-летняя женщина организовала преступную деятельность на территории города. Для бесконтактного сбыта она подготовила два тайника с наркотиком. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
В ходе операции полицейские обнаружили и изъяли несколько других схронов. Общий вес изъятых наркотических веществ составил около 8 граммов. Все партии, по данным следствия, были предназначены для реализации в Зиме.
По факту произошедшего следователи уже возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье о сбыте наркотических средств в крупном размере.