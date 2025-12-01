Ричмонд
В Зиме задержана рецидивистка с героином на 8 граммов

В Зиме полицейские задержали предполагаемую наркосбытчицу. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» совместно с коллегами из регионального управления и бойцами Росгвардии провели операцию против местной жительницы. Её подозревают в сбыте героина.

По информации правоохранительных органов, 38-летняя женщина организовала преступную деятельность на территории города. Для бесконтактного сбыта она подготовила два тайника с наркотиком. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В ходе операции полицейские обнаружили и изъяли несколько других схронов. Общий вес изъятых наркотических веществ составил около 8 граммов. Все партии, по данным следствия, были предназначены для реализации в Зиме.

По факту произошедшего следователи уже возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье о сбыте наркотических средств в крупном размере.