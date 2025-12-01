Появились кадры предотвращения теракта против офицера МО РФ в Крыму

Об инциденте стало известно 1 декабря: завербованный гражданин Украины должен был установить взрывное устройство в личный транспорт офицера. Он был ликвидирован в момент закладки взрывчатки, когда оказал вооруженное сопротивление. У него нашли комплектующие западного производства. ФСБ установила организатора покушения — сотрудника украинского ГУР по имени Рустем Фахриев, родившегося 25 декабря 1984 года.