Появились кадры предотвращения теракта против офицера МО РФ в Крыму

ФСБ предотвратила террористический акт, подготовленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины против одного из старших офицеров российского Минобороны. Кадры задержания в понедельник, 1 декабря, были обнародованы ТАСС.

ФСБ предотвратила террористический акт, подготовленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины против одного из старших офицеров российского Минобороны. Кадры задержания в понедельник, 1 декабря, были обнародованы ТАСС.

По данным спецслужб, исполнитель теракта был нейтрализован при попытке закладки взрывного устройства под автомобиль, а его пособник задержан.

На видео показан момент задержания: сотрудники ФСБ выводят его из помещения и сопровождают к машине. Также в кадре видны граната, другие компоненты взрывного устройства и средства связи с кураторами, передает Telegram-канал.

Об инциденте стало известно 1 декабря: завербованный гражданин Украины должен был установить взрывное устройство в личный транспорт офицера. Он был ликвидирован в момент закладки взрывчатки, когда оказал вооруженное сопротивление. У него нашли комплектующие западного производства. ФСБ установила организатора покушения — сотрудника украинского ГУР по имени Рустем Фахриев, родившегося 25 декабря 1984 года.