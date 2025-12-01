Ричмонд
В Черемхове четыре человека пострадали в аварии из-за выезда на встречку

Прокуратура поставила проверку на особый контроль.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхове вечером 30 ноября 2025 года произошла страшная авария, в которой пострадали четыре человека. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, случилось все на улице Инешина.

— По предварительным данным, 59-летний водитель «Лады Весты» выехал на встречку, где столкнулся с «Тойотой Короллой». Травмы получили водитель иномарки, его 11-летняя дочь и жена, а также водитель отечественного авто, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Пострадавших доставили в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося, прокуратура поставила проверку на особый контроль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дорогах Иркутской области за последнюю неделю ноября было зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия. Аварии унесли жизнь пяти человек.