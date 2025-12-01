Вторые сутки наблюдаются дорожные заторы на трассе «Байкал» в Слюдянском районе

IrkutskMedia, 1 декабря. Уже вторые сутки наблюдаются автомобильные заторы, преимущественно из грузовиков, на участке федеральной дороги «Байкал» с 100-го км (поселок Култук) до 184-го км (поселок Выдрино Республики Бурятия). Непогода — морозы до −30°С, снегопад и ветер — продолжается в этих районах уже третьи сутки, сообщает пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
В условиях плохой погоды и сложной дорожной обстановки федеральные дорожники организовали круглосуточную работу на участке трассы. На линию вышли шесть единиц комбинированных дорожных машин (КДМ) и два автогрейдера.
«Помимо сложных погодных явлений, пробки вызваны, в частности, из-за грубых нарушений правил ПДД водителями большегрузных автомобилей (выезд на на встречную полосу движения), из-за этого спецтехника не может своевременно очистить и обработать дорожное покрытие от снега», — сообщили в пресс-службе «Южного Байкала».
Всех участников дорожного движения убедительно просят не создавать препятствий для работы спецтранспорта.
Как сообщает Госавтоинспекция по региону, на участке автодороги «Байкал» в Слюдянском районе работают пять экипажей ДПС. Они вручную регулируют транспортные потоки. Вместе с представителями МЧС и дорожной службы они контролируют ситуацию и ориентированы на оказание помощи гражданам.
Ранее агентство сообщало о многокилометровой пробке на участке автодороги «Байкал». Дорожный затор образовался из-за непогоды и ряда ДТП.