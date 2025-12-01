Вторые сутки наблюдаются дорожные заторы на трассе «Байкал» в Слюдянском районе

Как сообщает Госавтоинспекция по региону, на участке автодороги «Байкал» в Слюдянском районе работают пять экипажей ДПС. Они вручную регулируют транспортные потоки. Вместе с представителями МЧС и дорожной службы они контролируют ситуацию и ориентированы на оказание помощи гражданам.