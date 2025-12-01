Несколько сильных взрывов прозвучало в Каспийске

В ночь на 1 декабря серия взрывов прозвучала над Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что слышали не менее пяти взрывов в центральной и северной части города.