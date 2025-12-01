Несколько сильных взрывов прозвучало в Каспийске

В Каспийске утром 1 декабря произошел взрыв, в результате которого серьезно пострадал многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, взрывная волна выбила стекла в нескольких подъездах, а на прилегающей территории повреждено не менее 15 автомобилей.
На место ЧП прибыли спасатели, сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Специалисты оцепили опасную зону, начали осмотр конструкции здания на предмет целостности и оказание помощи пострадавшим.
По последним данным, обошлось без жертв. Несколько человек получили легкие травмы, им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Причины взрыва выясняются. Следственные органы и эксперты работают на месте, рассматривая все возможные версии произошедшего, подробности будут сообщены дополнительно, передает «МК».
В ночь на 1 декабря серия взрывов прозвучала над Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что слышали не менее пяти взрывов в центральной и северной части города.