Экс-полицейский из Екатеринбурга осуждён на 12 лет за вымогательство

Свердловский областной суд оставил в силе наказание в виде 12 лет колонии для бывшего полицейского, осужденного за взятку и превышение должностных полномочий.
Ранее Ленинский районный суд приговори Данилу Островского к колонии строгого режима. Однако с решением суда силовик не согласился и подал апелляцию.
Как сообщили в Свердловском областном суде, в январе 2021 года Островский вместе с коллегами задержал молодую пару по подозрению в распространении наркотиков. В служебном помещении задержанного избили и подвергли пыткам, после чего потребовали у него взятку в 1,3 миллиона рублей. Деньги, переданные под видом гонорара адвокату, должны были гарантировать прекращение дела. Большая часть суммы позже была передана полицейским (дела других силовиков были выделены в отдельное делопроизводство. — Прим.ред.).
— Данила Островский был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — уточнили в областном суде.
На суде Островский вину не признал, однако суд первой инстанции счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Кроме лишения свободы, бывший полицейский был оштрафован на 2,6 миллиона рублей, лишен специального звания и права работать в правоохранительных органах в течение семи лет. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Но на момент оглашения приговора Островский скрылся и был объявлен в розыск.
Апелляционная инстанция частично пересмотрела решение суда первой инстанции. Вопрос о компенсации морального вреда был возвращен на новое рассмотрение в гражданском порядке. Также суд отправил на дополнительное рассмотрение вопрос о возможной конфискации имущества осужденного.
Однако основная часть приговора — 12 лет колонии строгого режима, штраф и лишение специального звания — осталась без изменений.