Экс-полицейский из Екатеринбурга осуждён на 12 лет за вымогательство

Как сообщили в Свердловском областном суде, в январе 2021 года Островский вместе с коллегами задержал молодую пару по подозрению в распространении наркотиков. В служебном помещении задержанного избили и подвергли пыткам, после чего потребовали у него взятку в 1,3 миллиона рублей. Деньги, переданные под видом гонорара адвокату, должны были гарантировать прекращение дела. Большая часть суммы позже была передана полицейским (дела других силовиков были выделены в отдельное делопроизводство. — Прим.ред.).