В Иркутске пенсионер лишился 4,2 млн после звонка лжеспециалистов Роскомнадзора

Мошенники убедили мужчину перевести накопления на «безопасный счёт».

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 1 декабря. В Иркутске 72-летний мужчина лишился 4,2 млн рублей после звонка неизвестных, которые представились сотрудниками Роскомнадзор и прокуратуры. Звонившие заявили, что его деньги пытаются похитить, и предложили перевести средства на «безопасный счёт».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сначала мужчине сообщили о «преступниках», которые якобы готовятся получить доступ к его банковскому счёту. Затем позвонившие рассказали о фейковой доверенности, оформленной на его имя, и о распоряжении его имуществом и деньгами.

После этих разговоров иркутянин обналичил 4,2 млн рублей со своего счёта и перевёл всю сумму на указанные ему реквизиты.

Напомним, в Иркутске несколько дней назад полицейские спасли девушку от телефонных мошенников и записали диалог с преступником, пытавшимся ее обмануть. Правоохранители получили информацию о том, что 19-летнюю девушку обманывают аферисты, и она планирует отправиться в банк для оформления кредитов.