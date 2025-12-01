В Перми новый автобус-гармошка сошёл с линии в первый рабочий день

Новый автобус-гармошка сошёл с линии в свой первый рабочий день в Перми, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь» (с красной эмблемой).
Как рассказывает канал, инцидент случился 1 декабря на городском маршруте № 15 (Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок). Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что с начала месяца на этот маршрут выйдут новые автобусы-гармошки, который закупил перевозчик, обслуживающий направление.
Утром 1 декабря в социальных сетях были опубликованы фотографии одной из новых машин, которые пермяки сняли в районе остановки «Улица Сочинская». Как оказалось, у одного из новых автобусов произошли неполадки.
«Новый 15 встал на Сочинской, всех высадил. Первый рабочий день у автобуса не задался», — рассказывает «ЧП Пермь».
Ситуацию сайту perm.aif.ru прокомментировали в департаменте транспорта Перми. В ведомстве подтвердили, что один из автобусов сошёл с линии около 7 часов утра.
«На остановке “Улица Сочинская” сошёл с линии автобус маршрута № 15 по причине технической неисправности. Согласно должностной инструкции, водитель высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу», — рассказали perm.aif.ru в дептрансе.
В ведомстве уточнили, что пассажиры смогли продолжить путь на других автобусах, идущих попутно.