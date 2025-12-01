Ричмонд
Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников с покупкой билетов на новогодние елки

Создание фейковых сайтов с билетами на спектакли и выставки стало главной киберугрозой в предпраздничные недели.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии новогодних праздников кибермошенники активизировались, нацелившись на родителей, которые стремятся приобрести билеты на детские ёлки и представления. Злоумышленники создают фишинговые сайты-двойники известных билетных платформ, предлагая «горячие» и «дешевые» билеты. Об этом предупреждает воронежцев Киберполиция России.

Правоохранители рассказали, как работает эта схема. Ссылки на поддельные площадки распространяются через социальные сети и мессенджеры. Мошенники заманивают покупателей обещаниями «самой низкой цены» или «лучших мест» в зале. Однако после оплаты человек получает либо недействительный QR-код, который не пройдет на входе, либо вообще ничего.

Специалисты рекомендуют воронежцам быть особенно внимательными и обращать внимание на следующие признаки фейкового ресурса:

  • Скудная информация. На сайте нет ничего, кроме формы для покупки билетов. Отсутствуют афиша других мероприятий, новости или статьи.
  • Отсутствие реквизитов. В подвале (футере) сайта не указаны юридические данные: ИНН, ОГРН, юридический адрес организации.
  • Нет контактов. Не указаны контактные телефоны, адрес электронной почты или форма обратной связи для связи со службой поддержки.
  • Нет правовых документов. Отсутствуют ссылки на публичную оферту и политику конфиденциальности.

Жителей воронежской области призывают покупать билеты только на официальных сайтах театров и в проверенных билетных кассах. Перед оплатой всегда проверяйте адресную строку браузера — часто в URL мошенников есть лишние символы или опечатки. В случае сомнений всегда можно позвонить в кассу театра и уточнить, сотрудничают ли они с этой онлайн-площадкой.