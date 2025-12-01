Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников с покупкой билетов на новогодние елки

Жителей воронежской области призывают покупать билеты только на официальных сайтах театров и в проверенных билетных кассах. Перед оплатой всегда проверяйте адресную строку браузера — часто в URL мошенников есть лишние символы или опечатки. В случае сомнений всегда можно позвонить в кассу театра и уточнить, сотрудничают ли они с этой онлайн-площадкой.