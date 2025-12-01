Глава Дагестана Меликов: Атака вражеских беспилотников предотвращена в Дагестане

Атака вражеских беспилотников предотвращена в Дагестане. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщил глава республики Сергей Меликов.
— Сегодня в нашей республике была предотвращена атака вражеских беспилотников. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска, — говорится в сообщении.
На месте инцидента работают все оперативные службы, органы власти действуют в режиме штаба, предпринимаются меры для обеспечения безопасности граждан и объектов.
Меликов в своем Telegram-канале призвал соблюдать предосторожность и по возможности избегать открытых участков улиц. Также он напомнил о действующем в Дагестане запрете на публикацию информации о терактах, ударах дронов ВСУ, дислокации военных сил и важной инфраструктуры.
Ранее в Каспийске произошел взрыв, в результате которого серьезно пострадал многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, взрывная волна выбила стекла в нескольких подъездах, а на прилегающей территории повреждено не менее 15 автомобилей.