Российские войска ликвидировали начальника украинской комендатуры: карта СВО на 1 декабря

На этом фоне в ЛНР, по словам военного эксперта Андрея Марочко, ВС РФ улучшили свое продвижение в районе Северска и Красного Лимана. Кроме того, в Минобороны России сообщили, что за прошедшую осень в зоне СВО было освобождено 87 населенных пунктов. Ход боевых действий и карта спецоперации на 1 декабря — в материале URA.RU.