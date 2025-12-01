«Будьте бдительны!» Глава Дагестана назвал причину взрывов в Каспийске и обратился к жителям

В Дагестане над территорией Каспийска была предотвращена атака вражеских беспилотных летательных аппаратов. О её итогах у себя в телеграм-канале рассказал глава республики Сергей Меликов, комментируя данные о мощном взрыве в городе, в результате которого были повреждены 15 машин и дома.