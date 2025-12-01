«Будьте бдительны!» Глава Дагестана назвал причину взрывов в Каспийске и обратился к жителям

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены. На месте происшествия работают оперативные службы, а органы власти функционируют в режиме оперативного штаба для координации необходимых мер безопасности, сказал глава Дагестана. Он призвал дагестанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам.
«Прошу вас соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц. Напоминаю, что в Дагестане введён запрет на публикацию информации о терактах, ударах дронов ВСУ, дислокации сил Минобороны и важной инфраструктуры», — добавил он.
Ранее Life.ru рассказывал, что за прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над регионами России 32 украинских беспилотника. По четыре дрона ВСУ запустили в Белгородскую, Брянскую, Ростовскую и Новгородскую области.
