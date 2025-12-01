Ричмонд
«Будьте бдительны!» Глава Дагестана назвал причину взрывов в Каспийске и обратился к жителям

В Дагестане над территорией Каспийска была предотвращена атака вражеских беспилотных летательных аппаратов. О её итогах у себя в телеграм-канале рассказал глава республики Сергей Меликов, комментируя данные о мощном взрыве в городе, в результате которого были повреждены 15 машин и дома.

Источник: Life.ru

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены. На месте происшествия работают оперативные службы, а органы власти функционируют в режиме оперативного штаба для координации необходимых мер безопасности, сказал глава Дагестана. Он призвал дагестанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам.

«Прошу вас соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц. Напоминаю, что в Дагестане введён запрет на публикацию информации о терактах, ударах дронов ВСУ, дислокации сил Минобороны и важной инфраструктуры», — добавил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что за прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над регионами России 32 украинских беспилотника. По четыре дрона ВСУ запустили в Белгородскую, Брянскую, Ростовскую и Новгородскую области.

