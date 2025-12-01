Бывшего директора пермского фонда «Содействие — XXI век» заочно приговорили к лишению свободы

Суд над госпожой Найдановой проходил в заочном режиме. Подсудимая находится в розыске, сейчас она проживает за рубежом. Суд посчитал доказанным, что в 2017—2019 годах Елена Найданова и тогдашний вице-премьер Пермского края Елена Лопаева растратили деньги фонда «Содействие — XXI век», выведя их под видом оплаты различных мероприятий, которые фактически не проводились. Сумма ущерба составила 67,7 млн руб.