Власти ЦАР хотят обеспечить безопасность на выборах при помощи России и миротворцев ООН

Всеобщие выборы в ЦАР пройдут 28 декабря 2025 года.
Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) обратились за помощью к российской стороне и миротворческому подразделению миссии ООН в стране (МИНУСКА) для обеспечения безопасности на предстоящих всеобщих выборах. Об этом рассказал глава Минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.
«Мы обратились с просьбой к российским партнерам и к МИНУСКА помочь нам не только в обеспечении безопасности, но и в организации выборов», — сказал глава Минобороны ЦАР. Его слова приводит РИА Новости.
Он также отметил, что в числе необходимых мер ЦАР требуется обеспечить логистическую поддержку, включая транспортировку членов территориальных избирательных комиссий, а также доставку избирательных урн и бюллетеней в соответствующие пункты. Президентские, парламентские, региональные и муниципальные выборы пройдут 28 декабря.
Биро добавил, что страна активно готовится к декабрьским выборам и ожидает попыток провокаторов помешать проведению голосования, однако глава Минобороны Республики уверенно заявляет о готовности дать отпор. По его словам, вся страна в ожидании выборов, которые являются важным этапом в пути развития ЦАР.
В конце августа 2023 года президент Фостен-Арканж Туадера подписал указ о вступлении в силу новой конституции, что сняло ограничения для переизбрания главы государства. В том же году Туадера был выдвинут на третий срок на предстоящих выборах.