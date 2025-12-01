Студент из Приангарья лишился нескольких тысяч после сообщения от «декана»

IrkutskMedia, 1 декабря. В Иркутской области 20-летний студент потерял около 23 тысяч рублей после того, как в мессенджере получил сообщение от человека, представившегося деканом университета. Собеседник уверял, что на имя молодого человека пытаются оформить кредиты.