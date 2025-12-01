Студент из Приангарья лишился нескольких тысяч после сообщения от «декана»

IrkutskMedia, 1 декабря. В Иркутской области 20-летний студент потерял около 23 тысяч рублей после того, как в мессенджере получил сообщение от человека, представившегося деканом университета. Собеседник уверял, что на имя молодого человека пытаются оформить кредиты.
Студенту сообщили о неких учащихся, которые якобы участвуют в продаже банковских карт. Чтобы определить их личности и «помочь спецслужбам», от него требовалось содействие.
После этого с молодым человеком связались, которые рассказали, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредиты. Чтобы избежать финансового ущерба, они предложили срочно перевести деньги на «резервный счёт».
Напомним, в Черемховском районе 26-летний мужчина лишился почти 100 тысяч рублей после того, как по просьбе новой знакомой перешёл по ссылке для «покупки билетов в кино» и ввёл данные банковской карты.