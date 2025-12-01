В Челябинской области пьяный бесправник протаранил автомобиль с детьми

Сообщается, что 39-летний водитель, лишенный прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя Hyundai Solaris, нарушил скоростной режим и совершил столкновение со следовавшим впереди Lifan X60, за рулем был 37-летний мужчина.