В Челябинской области пьяный бесправник протаранил автомобиль с детьми, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Госавтоинспекции Магнитогорска устанавливают обстоятельства ДТП в районе дома 22 по улице Зеленой.
Сообщается, что 39-летний водитель, лишенный прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя Hyundai Solaris, нарушил скоростной режим и совершил столкновение со следовавшим впереди Lifan X60, за рулем был 37-летний мужчина.
В результате телесные повреждения получили пассажиры китайского кроссовера: 10-летний мальчик, находившийся на заднем пассажирском сиденье, пристегнутый штатным ремнем безопасности, и 10-месячная девочка, она была в специальном удерживающем устройстве. Им оказана разовая медицинская помощь.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 (управление автомобилем в состоянии опьянения водителем, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).
Также составлены протоколы по части 1 статьи 20.25 (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ) и части 2 статьи 12.37 (неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности) КоАП РФ.