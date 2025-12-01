В Башкирии в частном доме произошел хлопок газа, есть пострадавшие

По данным пресс-службы МЧС по РБ, сегодня утром по улице Варашилово при попытке зажигания газовой плиты, произошел хлопок газовоздушной смеси в частном жилом доме без последующего горения. В происшествии пострадали 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. Их увезли в 18-ю больницу Уфы с ожогами лица и рук.