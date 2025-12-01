Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пробка из сотен машин образовалась в Бурятии из-за непогоды

Морозы до 30 градусов, снегопад и ветер затруднили движение транспорта на федеральной трассе «Байкал», которая проходит на границе Бурятии и Иркутской области. Пробки зафиксированы на участке с 100-го по 184-й километр. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в Упрдор «Южный Байкал».

Морозы до 30 градусов, снегопад и ветер затруднили движение транспорта на федеральной трассе «Байкал», которая проходит на границе Бурятии и Иркутской области. Пробки зафиксированы на участке с 100-го по 184-й километр. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в Упрдор «Южный Байкал».

Дорожные службы отметили, что заторы также вызваны серьезными нарушениями правил дорожного движения со стороны водителей грузовиков, которые выезжают на встречную полосу.

— Из-за этого спецтехника не может своевременно очистить и обработать дорожное покрытие от снега, — говорится в сообщении.

В настоящее время подрядные организации работают в круглосуточном режиме для устранения проблем на дороге, передает ТАСС.

В декабре прошлого года на автомобильном пункте пропуска «Сырым», расположенном на границе Казахстана и России, образовалась огромная пробка из грузовых машин. Тогда около 500 фур собралось на границе двух государств из-за ухудшения погоды.

В январе на границе России и Польши в Калининградской области наблюдалось значительное скопление автомобилей. В направлении выезда из РФ образовалась очередь из 30−40 легковых машин.