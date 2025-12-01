Пробка из сотен машин образовалась в Бурятии из-за непогоды

Морозы до 30 градусов, снегопад и ветер затруднили движение транспорта на федеральной трассе «Байкал», которая проходит на границе Бурятии и Иркутской области. Пробки зафиксированы на участке с 100-го по 184-й километр. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в Упрдор «Южный Байкал».