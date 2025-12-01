Ричмонд
В Волгограде у местного жителя изъяли целый арсенал оружия и патронов

Силовики обнаружили в доме 51-летнего мужчины автоматы Калашникова, пистолеты с глушителем, винтовки и почти три тысячи боеприпасов.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде пресекли деятельность подпольного оружейника. Сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД задержали 51-летнего местного жителя, который хранил у себя дома внушительный арсенал, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

Операция стала результатом совместной работы ведомств по борьбе с незаконным оборотом оружия в Волгоградской области. В ходе обыска у мужчины нашли целый склад вооружения. Среди находок — два боевых автомата Калашникова и пистолет Токарева. Кроме того, силовики изъяли несколько самодельных и кустарно переделанных пистолетов, один из которых был оснащен глушителем. Коллекцию дополняли карабин системы «Маузер» и укороченная винтовка Мосина, известная как «обрез».

Всего в доме хранилось 2919 патронов различных калибров. Все изъятое оружие, по заключению экспертов, было пригодно для стрельбы. В отношении волгоградца завели уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.