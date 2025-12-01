В Волгограде у местного жителя изъяли целый арсенал оружия и патронов

Операция стала результатом совместной работы ведомств по борьбе с незаконным оборотом оружия в Волгоградской области. В ходе обыска у мужчины нашли целый склад вооружения. Среди находок — два боевых автомата Калашникова и пистолет Токарева. Кроме того, силовики изъяли несколько самодельных и кустарно переделанных пистолетов, один из которых был оснащен глушителем. Коллекцию дополняли карабин системы «Маузер» и укороченная винтовка Мосина, известная как «обрез».