В Джабыке люди уже год живут без питьевой воды

Жители поселка Джабык уже год живут без работающих водоразборных колонок.
Как рассказали в региональном отделении «Народного фронта», последним источником питьевой воды осталась скважина, которую для себя сделали работники железнодорожной станции. От домов до нее два километра.
Безопасность воды в самодельном источнике никто не проверял. Но покупка чистой бутилированной воды обойдется в 7 тыс. рублей в месяц, для жителей поселка это неподъемная сумма.
Общественники уже жаловались в прокуратуру на проблемы с водоснабжением в Джабыке. Теперь они обратились в надзорное ведомство повторно: просят вмешаться и повлиять на ситуацию.