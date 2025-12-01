Ричмонд
В Джабыке люди уже год живут без питьевой воды

Жителям поселка в Челябинской области приходится ходить за водой за 2 километра.

Источник: Комсомольская правда

Жители поселка Джабык уже год живут без работающих водоразборных колонок.

Как рассказали в региональном отделении «Народного фронта», последним источником питьевой воды осталась скважина, которую для себя сделали работники железнодорожной станции. От домов до нее два километра.

Безопасность воды в самодельном источнике никто не проверял. Но покупка чистой бутилированной воды обойдется в 7 тыс. рублей в месяц, для жителей поселка это неподъемная сумма.

Общественники уже жаловались в прокуратуру на проблемы с водоснабжением в Джабыке. Теперь они обратились в надзорное ведомство повторно: просят вмешаться и повлиять на ситуацию.