При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли два человека

По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в 12 округах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 6 боеприпасов, 44 дрона сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях, социальном и коммерческом объектах и 13 транспортных средствах.
«В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Глотово, Дорогощь, Козинка, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Вторая, Пороз и Рождественка выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 15 беспилотников, один из которых сбит. В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона женщина получила баротравму. Лечение продолжает амбулаторно. Мужчина и женщина, получившие ранения утром в результате атаки дрона на автомобиль в селе Глотово, находятся на стационарном лечении в областной клинической больнице. Ещё один мирный житель пострадал от детонации дрона в селе Мощеное», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 10 беспилотниками, 4 из которых сбиты и подавлены, погибли двое мужчин, в Волоконовском округе с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства, также над округом сбиты и подавлены 12 БПЛА. По данным главы области, Валуйский и Краснояружский округа подверглись атакам 16 дронов, 5 из которых перехвачены, над Вейделевским, Красногвардейским, Новооскольским, Ракитянским и Чернянским округами сбиты 6 беспилотников.
«В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Мешковое, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка и Червона Дибровка совершены атаки 22 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены. Поздно вечером в городскую больницу № 2 г. Белгорода обратилась пострадавшая при атаке дрона на автомобиль на окраине города Шебекино. У женщины диагностировали осколочное ранение стопы. Помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно», — заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. −0-