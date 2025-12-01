Пьяный севастополец поцарапал припаркованные во дворе машины стамеской

В Севастополе полицейские задержали 52-летнего мужчину, который из хулиганских побуждений поцарапал два автомобиля своих соседей. Ущерб превысил 97 тысяч рублей.
Накануне вечером он выпил и, найдя в сумке стамеску, начал царапать машину своего 39-летнего соседа, пройдясь инструментом по кругу. Но этого ему показалось мало, и мужчина продолжил свое «творчество» на второй машине, принадлежащей 78-летнему пенсионеру, после чего отправился спать.
Утром владельцы автомобилей заметили повреждения и сообщили в полицию. Сотрудники розыска задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Он признал вину, объяснив поступок действием алкоголя.