Пьяный севастополец поцарапал припаркованные во дворе машины стамеской

В Севастополе задержан подозреваемый в повреждении двух иномарок соседей.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе полицейские задержали 52-летнего мужчину, который из хулиганских побуждений поцарапал два автомобиля своих соседей. Ущерб превысил 97 тысяч рублей.

Накануне вечером он выпил и, найдя в сумке стамеску, начал царапать машину своего 39-летнего соседа, пройдясь инструментом по кругу. Но этого ему показалось мало, и мужчина продолжил свое «творчество» на второй машине, принадлежащей 78-летнему пенсионеру, после чего отправился спать.

Утром владельцы автомобилей заметили повреждения и сообщили в полицию. Сотрудники розыска задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Он признал вину, объяснив поступок действием алкоголя.