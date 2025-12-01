Убивший четырех девушек в Подмосковье маньяк сознался в изнасиловании падчерицы

Ранее в Подмосковье поймали серийного убийцу девушек Дмитрия Артамошина. Ему уже дали прозвище Богородский Маньяк. Предполагается, что он нанимал девушек в качестве нянь для сына, накачивал их наркотиками и убивал. Тела двух жертв так и не нашли. Еще двум девушкам, в том числе жене Артамошина, удалось сбежать. Что еще известно о богородском маньяке — в материале «Вечерней Москвы».