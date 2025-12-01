В Серове женщина с психическим расстройством подожгла дом соседки

В Серове женщина с психическим расстройством подожгла дом своей соседки. Теперь прокуратура направила дело в суд, чтобы ей назначили не наказание, а принудительное лечение. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По данным следствия, инцидент произошел в конце апреля 2025 года в поселке Красноярка. Женщина, будучи пьяной, облила крыльцо дома бензином и подожгла его из-за личной ссоры с соседкой. После этого она ушла с места происшествия.
В результате пожара дом площадью 37 квадратных метров был полностью уничтожен. Все вещи, находившиеся внутри, также сгорели. Общий ущерб оценили более чем в 1,8 миллиона рублей.
Судмедэкспертиза показала, что женщина страдает хроническим психическим заболеванием. Из-за этого уголовное наказание к ней не применяется, но требуется стационарное лечение.
— Ей инкриминируется совершение запрещенного уголовным законом общественно-опасного деяния, подпадающего под признаки состава преступления по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога», — уточнили в прокуратуре.
Теперь суд должен решить, какую именно медицинскую меру назначить. Кроме того, потерпевшие подали иски о возмещении ущерба. Дело поступило в Серовский районный суд для рассмотрения.