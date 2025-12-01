В Иркутске в суд направлено дело о контрабанде леса на 385 млн рублей

IrkutskMedia, 1 декабря. Следователи Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте направили в суд уголовное дело о контрабанде стратегически важных лесоматериалов на сумму свыше 385 млн рублей. Обвиняемые действовали в составе организованной группы с 2016 по 2019 годы, незаконно экспортируя древесину и легализуя доходы через фиктивные сделки, сообщают пресс-службы Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.