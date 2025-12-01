В Иркутске в суд направлено дело о контрабанде леса на 385 млн рублей

IrkutskMedia, 1 декабря. Следователи Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте направили в суд уголовное дело о контрабанде стратегически важных лесоматериалов на сумму свыше 385 млн рублей. Обвиняемые действовали в составе организованной группы с 2016 по 2019 годы, незаконно экспортируя древесину и легализуя доходы через фиктивные сделки, сообщают пресс-службы Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По версии следствия, преступное сообщество приобретало незаконно заготовленную древесину, оформляло сделки через подконтрольные юридические лица и экспортировало более 65 тысяч куб. метров лесоматериалов. В отношении восьмерых участников возбуждено дело по статьям УК РФ о легализации имущества, организации преступного сообщества и контрабанде стратегических ресурсов.
Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. С утвержденным обвинительным заключением дело передано в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.
Ранее Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении 50-летней местной жительницы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее женщину осудили за незаконный оборот и контрабанду лесоматериалов.