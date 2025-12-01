Лесной пожар в районе Шепси в Туапсинском районе ликвидировали

Это лесное возгорание стало частью череды лесных пожаров, которые начали вспыхивать в Краснодарском крае с 23 ноября. Ранее были успешно потушены другие возгорания: один из них, площадью 1,8 гектара, возник в районе хутора Широкая Пшадская щель в Геленджикском лесничестве и был потушен к вечеру воскресенья.