Лесной пожар в районе Шепси в Туапсинском районе ликвидировали

Лесной пожар, бушевавший в районе населенного пункта Шепси в Туапсинском районе Краснодарского края, полностью ликвидирован. Огонь распространился примерно на 12,5 гектаров, прежде чем его удалось взять под контроль и полностью потушить. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального министерства природных ресурсов.
Возгорание на территории Георгиевского участкового лесничества началось в воскресенье, 30 ноября, на площади около 0,8 гектара, но затем быстро распространилось из-за погодных условий. Усилиями лесопожарных формирований пожар локализовали, а к 9 часам утра 1 декабря полностью ликвидировали.
Это лесное возгорание стало частью череды лесных пожаров, которые начали вспыхивать в Краснодарском крае с 23 ноября. Ранее были успешно потушены другие возгорания: один из них, площадью 1,8 гектара, возник в районе хутора Широкая Пшадская щель в Геленджикском лесничестве и был потушен к вечеру воскресенья.
По информации Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в регионе продолжает действовать экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. В Мостовском районе, городе Горячий Ключ, Туапсинском муниципальном округе, а также Павловском и Отрадненском районах продолжает действовать 4 класс пожароопасности. Жителей и гостей Кубани призывают проявлять максимальную бдительность и строго соблюдать правила пожарной безопасности.