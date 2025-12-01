В США трое детей сгорели на День благодарения во время посещения отца

Трое детей, 7, 9 и 10 лет, погибли во время пожара в американском Висконсине, они отправились отмечать День благодарения с отцом, материал из CBS 58 перевел aif.ru.
По словам их матери, Джордан Физби, она потеряла всех своих детей, разрешив им провести праздник с бывшим мужем, который выжил в пожаре.
«Я скажу вам, что если бы я оказалась в такой ситуации, без сомнения, мои дети были бы на улице, или я бы умерла вместе с ними», — поделилась женщина.
Она добавила, что очень ждала Рождество, которое проведет с детьми, а теперь у нее «отняли весь мир».
По данным издания, правоохранители возбудили уголовное дело. Как им удалось выяснить, старшие дети погибли на месте, 7-летняя девочка и ее отец были доставлены в больницу. Ребенок скончался, а мужчина получил незначительное отравление дымом, его уже выписали.
