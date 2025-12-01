В пустыне ОАЭ нашли тела петербургской семьи Новаков

В ОАЭ нашли тела семьи Новаков из Петербурга. Криптобизнесмена Романа и его супругу Анну закопали в пустыне в черных полиэтиленовых мешках.
Проходящие по этому уголовному делу фигуранты сообщили место местным полицейским. Всего задержаны трое, один из них — не признал вину. Следствие считает, что был заказчик, но подозреваемые скрывают его личность.
Стало известно, что 38-летнего Новака и его 37-летнюю жену пытали, чтобы получить от них коды доступа к криптокошельнику петербуржца. Ранее сообщалось о том, что трупы расчленили, но информация не подтвердилась. Тела готовят к передаче в Россию родственникам убитых. Об этом пишет 47news 1 декабря.
Напомним, что Новаки пропали в начале октября этого года. Петербуржцы проживали в Дубае. По известной информации, их заманили в пригород, предложив сделку. Их держали на арендованной виле, требуя доступ к криптокошельку. Однако там вымогатели ничего не нашли. У Романа и Анны остались несовершеннолетние дети.