При атаке украинских БПЛА в Каспийске пострадала 12-летняя девочка

В Каспийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадала 12-летняя девочка, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.
«Врачи Детской республиканской клинической больницы проводят лечение девочки, которая пострадала от атаки БПЛА в Каспийске. 12-летняя девочка получила лёгкое непроникающее ранение грудной клетки. Её жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее глава республики Сергей Меликов заявил, что в понедельник удалось предотвратить атаку вражеских дронов на Дагестан. По его словам, беспилотные аппараты были сбиты над территорией Каспийска.
