Автомобиль взорвался около жилого дома в Новой Москве

Машина взорвалась около жилого комплекса «Град Московский» на Радужной улице в Новой Москве. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

— В Новой Москве взорвался и загорелся автомобиль во дворе жилого дома, — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как машину охватило пламя. Рядом с горящим автомобилем собрались очевидцы. На момент публикации материала нет информации о пострадавших.

До этого на камеру запечатлели взрыв грузовика в подмосковном Видном. Инцидент произошел на парковке. Машина загорелась, после чего прозвучал взрыв. Никто из очевидцев не пострадал.