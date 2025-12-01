Раненная в Севастополе девочка находится в крайне тяжелом состоянии

Состояние 15-летней девочки, раненной в Севастополе при украинской атаке, оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ночью подростку сделали ряд операций, уточнил он.
«Наш департамент здравоохранения и главврач больницы № 5 находятся на связи со специалистами РДКБ. Если девочку удастся стабилизировать, то мы сразу начнем ее транспортировку в Москву», — отметил чиновник.
Девочка пострадала накануне вечером — ее ранило осколками от сбитой воздушной цели в парке Победы.