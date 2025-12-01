На счету свыше 200 жертв: Сотрудник Минкульта любил издеваться над женщинами, подсыпая им тайно диуретики в чай

В статье говорится, что работник французского ведомства по имени Кристиан Негри любил проводить многочасовые беседы только с женским полом. Он предлагал им выпить чаю или кофе, а после предлагал продолжить разговор на улице. Причем всех своих жертв он водил подальше от туалетов. В результате некоторые из порядка 240 женщин не успевали добежать до уборной и пачкали одежду прямо на улице.