На счету свыше 200 жертв: Сотрудник Минкульта любил издеваться над женщинами, подсыпая им тайно диуретики в чай

Работник Минкульта Франции 9 лет подсыпал женщинам мочегонное на собеседованиях.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции расследуют громкий скандал с сотрудником Минкульта, который в течение 9 лет проводил издевательские собеседования с женщинами. Он подсыпал своим жертвам в чай мочегонное средство и не давал им сходить в туалет. Об этом пишет The Guardian.

В статье говорится, что работник французского ведомства по имени Кристиан Негри любил проводить многочасовые беседы только с женским полом. Он предлагал им выпить чаю или кофе, а после предлагал продолжить разговор на улице. Причем всех своих жертв он водил подальше от туалетов. В результате некоторые из порядка 240 женщин не успевали добежать до уборной и пачкали одежду прямо на улице.

«Речь идет о власти и доминировании над женскими телами под предлогом сексуальной фантазии через унижение и контроль», — заявила Луиза Бериот, адвокат пострадавших.

Издание уточнило, что расследование дела все еще идет.

Ранее KP.RU сообщал, что в одном из бизнес-центров Санкт-Петербурга мужчина распылил перцовый баллончик на своих коллег. Он решил таким образом отомстить сотрудникам центра из-за того, что не получил обещанную высокую зарплату.