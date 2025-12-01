В Кургане водитель получил штраф за ДТП с пассажиром, вылетевшим из машины

Данные нашли подтверждение на сайте трудовой инспекции по Тюменской и Курганской областям. ДТП случилось в июле 2025 года. Пострадавшую с травмами доставили в БСМП. После аварии в АО «Курганское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» прошли проверки. «Комиссией установлено, что несчастный случай произошел при следовании работника к месту выполнения работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем. В соответствии со ст. 227 Трудового кодекса РФ данный инцидент квалифицирован, как несчастный случай на производстве», — говорится на сайте ведомства.