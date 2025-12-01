Ричмонд
В Кургане водитель получил штраф за ДТП с пассажиром, вылетевшим из машины

Водитель автопредприятия, перевозивший медработника и попавший в ДТП в Кургане, заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. Пассажирка вылетела из машины после удара и получила тяжелые травмы. Об этом URA.RU сообщили источники из медицинской сферы.

В Кургане пассажирка вылетела через окно из машины после ДТП.

«Медсестра, делавшая предрейсовые осмотры, ехала на служебной машине. Водитель пытался объехать другое ДТП и врезался в кроссовер. Непристегнутая женщина вылетела через окно из машины и получила травмы, которые признали тяжелыми», — рассказали источники. Водитель автомобиля получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Данные нашли подтверждение на сайте трудовой инспекции по Тюменской и Курганской областям. ДТП случилось в июле 2025 года. Пострадавшую с травмами доставили в БСМП. После аварии в АО «Курганское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» прошли проверки. «Комиссией установлено, что несчастный случай произошел при следовании работника к месту выполнения работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем. В соответствии со ст. 227 Трудового кодекса РФ данный инцидент квалифицирован, как несчастный случай на производстве», — говорится на сайте ведомства.

В ходе проверки также выяснилось, что водитель ранее нарушал правила. За новое нарушение он получил солидный штраф. Работодатель получил предписания провести внеплановый инструктаж всех работников при поездках, а также усилить контроль за использованием средств защиты при перевозке людей.