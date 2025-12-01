Ричмонд
В Самарской области три человека пострадали в столкновении двух легковушек

В Самарской области пассажиры «ВАЗ-2114» попали в больницу после ДТП 30 ноября.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 30 ноября, днем в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Примерно в 13:20 столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и «ВАЗ-2110». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«За рулем первой отечественной легковушки находился 18-летний водитель, а второй — 23-летний парень. Столкновение двух транспортных средств случилось на втором километре автодороги “Подъезд к г. Самара”, — рассказали в пресс-службе.

В ДТП пострадали три пассажира автомобиля «ВАЗ-2114». С места аварии их госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции организовали эвакуацию поврежденных машин и уборку обломков с проезжей части. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.