В Самарской области три человека пострадали в столкновении двух легковушек

В воскресенье, 30 ноября, днем в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Примерно в 13:20 столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и «ВАЗ-2110». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.