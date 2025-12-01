Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская таможня передала государству 1300 пар китайской детской обуви

В Челябинской области будут думать, что делать с китайскими туфлями для детей, качество которых не проверено.

Источник: Челябинская таможня

Челябинская таможня передала Росимуществу 1300 пар пинеток, детских сандалий, туфель и полуботинок.

Обувь привезли из Китая. При проверке на границе перевозчик не смог подтвердить, что товар задекларирован. Вдобавок к обуви не прилагались документы о ее безопасности.

В итоге товар официально признали бесхозяйным и перевели в собственность государства.

— Его дальнейшая судьба будет определена с учетом требований законодательства и мер по обеспечению безопасности, — уточнили в пресс-службе Челябинской таможни.