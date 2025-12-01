Челябинская таможня передала государству 1300 пар китайской детской обуви

Челябинская таможня передала Росимуществу 1300 пар пинеток, детских сандалий, туфель и полуботинок.
Обувь привезли из Китая. При проверке на границе перевозчик не смог подтвердить, что товар задекларирован. Вдобавок к обуви не прилагались документы о ее безопасности.
В итоге товар официально признали бесхозяйным и перевели в собственность государства.
— Его дальнейшая судьба будет определена с учетом требований законодательства и мер по обеспечению безопасности, — уточнили в пресс-службе Челябинской таможни.