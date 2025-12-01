В Волгоградской области минивэн влетел в фуру, трое пассажиров в больнице

Серьезная авария произошла в Волгоградской области в ночь на 30 ноября. В Дубовском районе на 618-м километре федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» столкнулись минивэн и большегруз, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
По предварительным данным волгоградского ГУ МВД, ДТП случилось примерно в 01:15. Водитель автомобиля «Хендэ Н-1», двигаясь по трассе, по неустановленной причине потерял управление. В результате этого маневра иномарка на полном ходу врезалась в грузовик «Вольво» с полуприцепом, который стоял на обочине.
Удар был сильным. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В результате столкновения пострадали три пассажира, находившиеся в салоне «Хендэ». С травмами различной степени тяжести их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и точные причины произошедшей аварии.