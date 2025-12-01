В Волгоградской области минивэн влетел в фуру, трое пассажиров в больнице

Удар был сильным. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В результате столкновения пострадали три пассажира, находившиеся в салоне «Хендэ». С травмами различной степени тяжести их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и точные причины произошедшей аварии.