Минчанки поставили дома оборудование мошенников, считая приборы усилителями сотовой связи

Минчанки поставили дома приборы мошенников, считая их усилителями связи. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Столичные милиционеры задержали четырех минчанок, которые помогали телефонным мошенникам», — сказано в сообщении.
Удалось установить, что фигурантки независимо друг от друга на различных сайтах откликнулись на вакансию «менеджера оборудования» с заработной платой примерно тысячу рублей. Обязанность состояла в том, чтобы разместить у себя оборудование, якобы усиливающее сигнал сотовой связи.
«Работодатель» уверял, что все законно, но все общение вел через мессенджер, а также отказался от оформления каких-либо документов. В МВД заявили, что в квартирах минчанок работали устройства, при помощи которых совершалось более тысячи звонков для обмана белорусских пенсионеров.
«Изъято четыре сим-бокса и сим-банк общей емкостью более 250 сим-карт. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников преступной схемы», — уточнили в ведомстве.
Ранее милиция сказала белорусам о новой схеме мошенников, связанной с поиском работы.
