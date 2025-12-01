Минчанки поставили дома оборудование мошенников, считая приборы усилителями сотовой связи

«Работодатель» уверял, что все законно, но все общение вел через мессенджер, а также отказался от оформления каких-либо документов. В МВД заявили, что в квартирах минчанок работали устройства, при помощи которых совершалось более тысячи звонков для обмана белорусских пенсионеров.