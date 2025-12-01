В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок

С начала года в ДТП в Крыму погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%, сообщали в Госавтоинспекции по состоянию на 16 ноября.