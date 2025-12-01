В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок

«В период с 24 по 30 ноября 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 17 ДТП, в которых четыре человека погибли, в том числе несовершеннолетний», — проинформировали в пресс-службе.
Еще 15 человек, по данным ГАИ, получили ранения различной степени тяжести, в том числе двое детей. В авариях с пешеходами погиб один ребенок, пострадал еще один, а также четверо взрослых.
175 раз правоохранители пресекали факты пьяной езды, в том числе 17 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
С начала года в ДТП в Крыму погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%, сообщали в Госавтоинспекции по состоянию на 16 ноября.