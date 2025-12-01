Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости Крым. В Крыму за неделю зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 24 по 30 ноября 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 17 ДТП, в которых четыре человека погибли, в том числе несовершеннолетний», — проинформировали в пресс-службе.

Еще 15 человек, по данным ГАИ, получили ранения различной степени тяжести, в том числе двое детей. В авариях с пешеходами погиб один ребенок, пострадал еще один, а также четверо взрослых.

175 раз правоохранители пресекали факты пьяной езды, в том числе 17 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

С начала года в ДТП в Крыму погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%, сообщали в Госавтоинспекции по состоянию на 16 ноября.