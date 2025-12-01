Искал легкий заработок: самарец помог похитить деньги у жителей Подмосковья и Республики Коми

С помощью этого приложения самарец похищал деньги со взломанных счетов, которые принадлежали жителям Подмосковья и Коми. Ранее им от имени банка пришли сообщения, с предложением получить бонусные баллы. После того, как они перешли по ссылкам, мошенники и получили доступ к их счетам. Один мужчина в итоге лишился 50 тысяч рублей, а другой — 80 тысяч.