Искал легкий заработок: самарец помог похитить деньги у жителей Подмосковья и Республики Коми

В Самаре будут судить мужчину, который снимал деньги со взломанных счетов.

Источник: Комсомольская правда

24-летнего самарца обвиняют в похищении денег у жителей Московской области и Республики Коми. Об этом случае виртуального мошенничества рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

«Молодой человек наткнулся в интернете на объявление о “легком заработке” и получил телефон с предустановленным банковским приложением», — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.

С помощью этого приложения самарец похищал деньги со взломанных счетов, которые принадлежали жителям Подмосковья и Коми. Ранее им от имени банка пришли сообщения, с предложением получить бонусные баллы. После того, как они перешли по ссылкам, мошенники и получили доступ к их счетам. Один мужчина в итоге лишился 50 тысяч рублей, а другой — 80 тысяч.

Самарца задержали, когда он выполнял одну из операций для хищения денег. Свою вину он признал, и скоро предстанет перед судом.

Самарцам напоминают, что нельзя переходить по ссылкам от неизвестных отправителей: за ними могут скрываться фишинговые ресурсы, которые похитят ваши персональные данные и получат доступ к банковским приложениям.