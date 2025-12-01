Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина выжил в Башкирии после нападения небольшого, но опасного хищника

В Башкирии мужчина пострадал от нападения медвежонка.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу, 28 ноября, в Башкирии в Благовещенскую центральную районную больницу доставили мужчину с травмами, полученными в результате нападения медвежонка. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По словам министра, благодаря тому, что животное было небольшим, пострадавший отделался неглубокими ранами. Мужчина продолжает лечение в хирургическом отделении медицинского учреждения. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.