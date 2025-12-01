Мужчина выжил в Башкирии после нападения небольшого, но опасного хищника

В минувшую пятницу, 28 ноября, в Башкирии в Благовещенскую центральную районную больницу доставили мужчину с травмами, полученными в результате нападения медвежонка. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
По словам министра, благодаря тому, что животное было небольшим, пострадавший отделался неглубокими ранами. Мужчина продолжает лечение в хирургическом отделении медицинского учреждения. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет.
