Прокуратура Владивостока проверяет частную клинику после смерти пациента

По данным надзорных органов и следствия, смерть мужчины наступила прямо во время плановой операции в частной клинике Владивостока. В ряде СМИ и телеграм-каналов указывается, что речь идёт о пересадке волос: сообщалось, что пациент обратился в клинику для этой процедуры, после введения наркоза его состояние резко ухудшилось, и он скончался на операционном столе.