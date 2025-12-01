Прокуратура Владивостока проверяет частную клинику после смерти пациента

Прокуратура Владивостока начала проверку одной из частных клиник города после смерти 31‑летнего пациента во время плановой хирургической операции, которая прошла 29 ноября.
Надзорное ведомство совместно с региональным управлением Росздравнадзора намеревается оценить, как клиника соблюдала требования медицинского законодательства, в том числе наличие лицензии на проведение хирургических вмешательств, соблюдение обязательных лицензионных условий и соответствие квалификации персонала. Об организации проверки клиники сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
По данным надзорных органов и следствия, смерть мужчины наступила прямо во время плановой операции в частной клинике Владивостока. В ряде СМИ и телеграм-каналов указывается, что речь идёт о пересадке волос: сообщалось, что пациент обратился в клинику для этой процедуры, после введения наркоза его состояние резко ухудшилось, и он скончался на операционном столе.
В публикациях также говорится, что погибшим оказался известный во Владивостоке юрист Андрей Капустин, у которого остались супруга и маленький ребёнок, однако официальные структуры пока ограничиваются указанием возраста и обстоятельств смерти без раскрытия личности.
Следственное управление СК РФ по Приморскому краю организовало доследственную проверку по факту гибели пациента, о чём говорится в сообщениях ведомства и федеральных СМИ. Следователи сообщают, что осмотрели помещение клиники, опросили медперсонал и свидетелей, изъяли необходимые материалы, а для установления точной причины смерти назначена судебно‑медицинская экспертиза.
По итогам комплекса проверочных мероприятий со стороны прокуратуры и СК предусматривается принятие процессуальных решений и иных мер реагирования в отношении клиники и её сотрудников в зависимости от выводов экспертов и установленных обстоятельств.