В Джизаке осудили женщину, которая пыталась задушить собственного супруга, а затем сожгла его вместе с машиной

Согласно материалам уголовного дела, трагедия стала итогом многолетних конфликтов в семье. Ранее подсудимая уже привлекалась к уголовной ответственности: за ранение мужа ножом она получила три года ограничения свободы, однако, несмотря на это, супруги продолжили совместную жизнь. Как утверждает сама женщина, супруг восемь лет издевался над ней, изменял, часто пил и устраивал скандалы, а попытку покончить с собой она не совершила только из-за детей.
В день убийства семья отмечала день рождения погибшего. Когда гости разошлись, между супругами вновь вспыхнула ссора. В какой-то момент, воспользовавшись тем, что муж уснул в состоянии алкогольного опьянения, женщина связала его руки и ноги платками и верёвкой, а затем пыталась задушить его подушкой. После того, как супруг потерял сознание, она вынесла его во двор, посадила в Nexia и подожгла автомобиль.
На суде мать погибшего требовала для невестки максимально жёсткого наказания.
«Сначала она ударила его ножом, а теперь убила. Я всё время уговаривала сына не жить с ней, но он остался ради детей. Мне не нужна такая невестка. Даже внуки говорят: такая мама нам не нужна. Я прошу лишить её материнства и дать не меньше 20 лет заключения», — отметила она.
Обвиняемая свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном. В последнем слове она отметила: «За восемь лет брака я так и не узнала ни материнского, ни женского счастья. Я раскаиваюсь и прошу прощения у всех».
В результате трагедии трое детей остались без отца, а также без матери на долгие годы. Суд постановил передать их на попечение родственников.