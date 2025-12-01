Эксперты раскрыли последствия атаки Киева на КТК в Новороссийске

Атаки Киева и реакция РФ и Казахстана
По инфраструктуре консорциума украинские войска наносят не первый удар. Ранее ВСУ атаковали НПС «Кропоткинскую» и административный офис КТК в Новороссийске. 29 ноября безэкипажные катера повредили выносное причальное устройство ВПУ-2 в новороссийском порту, из-за чего его эксплуатация была прекращена, а танкеры переместили за пределы акватории, пишут «Ведомости».
Астана потребовала от Киева действенных мер по предотвращению подобных атак в будущем. На Украине в ответ заявили, что удары по КТК направлены на «ослабление военно-промышленного потенциала» России, чтобы не позволить ей эффективно вести боевые действия, а не против Казахстана.
Почти параллельно с ударом по инфраструктуре КТК в Новороссийске украинская армия атаковала два торговых танкера, которые следовали в новороссийский порт за нефтью. Об этом рассказало агентство Reuters, сославшись на источник из Службы безопасности Украины. После происшествий министерство иностранных дел Турции выступило с предупреждением о высоком риске для «безопасности судоходства» в Черном море, вызванном происшествием в исключительной экономической зоне страны. Однако о причастности Украины к инцидентам в турецком МИД умолчали.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по объектам в Новороссийске были произведены для того, чтобы переключить внимание украинского общества с коррупционного скандала и помешать переговорному процессу по урегулированию украинского кризиса.
Казахстан после очередной атаки на объекты КТК в Новороссийске уточнил, что перенаправит свою нефть на альтернативные маршруты. Ранее Астана экспортировала по нефтепроводу более 80% своих углеводородов, и только 20% через трубопровод Атырау — Самара и нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан.
Мнения экспертов о последствиях ударов по КТК
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин считает, что удары по КТК свидетельствуют о том, что Украина намеренно добивается срыва мирных переговоров. Эксперт добавил, что атаки по Новороссийску также демонстрируют позицию Киева — украинские власти не готовы идти на уступки Кремлю, несмотря на призыв Дональда Трампа. По словам собеседника «Ведомостей», Киев не скрывает свою причастность к ударам по КТК, чтобы помешать реализации мирных инициатив Вашингтона.
Кошкин допустил, что после атаки на объекты КТК в Новороссийске Белый дом увеличит давление на Киев, так как в число акционеров консорциума входят американские компании. Эксперт уточнил, что Вашингтону будет сложно оказать влияние на украинские власти, так как внутри США есть силы, которые выступают против давления на команду Зеленского.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает, что Казахстан после атак на инфраструктуру КТК не сможет полностью отказаться от использования трубопровода, так как не в состоянии перенаправить весь объем своей нефти на другие направления.
Он обратил внимание, что если Казахстан примет решение использовать другие пути экспорта своей нефти на время ремонта объектов КТК в Новороссийске, то выберет трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) из-за его недогруженности. Собеседник «Ведомостей» отметил, что сделать это будет затруднительно из-за дефицита танкеров, мощностей и приемных нефтяных терминалов и еще одной проблемы: Азербайджан использует трубопровод для транспортировки своей более легкой малосернистой нефти, а Казахстан поставляет более серьезную тяжелую нефть.
Эксперт уточнил, что в 2025 году консорциум не сможет обеспечить выход на плановые показатели, что приведет к потерям акционеров и недропользователей. Он добавил, что если перерыв в отгрузке в Новороссийске продлится более семи дней, то резервуары окажутся заполненными и Казахстану придется уменьшать объемы добычи, что приведет к тому, что производители не смогут выплачивать налоги в привычном объеме. По словам Ушакова, раньше ремонт выносных погружных установок производился оперативнее, но сейчас возможностей для этого меньше. «В итоге стоимость перевозки нефти по Черному морю может возрасти», — заключил он.