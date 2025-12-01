Эксперты раскрыли последствия атаки Киева на КТК в Новороссийске

Эксперт уточнил, что в 2025 году консорциум не сможет обеспечить выход на плановые показатели, что приведет к потерям акционеров и недропользователей. Он добавил, что если перерыв в отгрузке в Новороссийске продлится более семи дней, то резервуары окажутся заполненными и Казахстану придется уменьшать объемы добычи, что приведет к тому, что производители не смогут выплачивать налоги в привычном объеме. По словам Ушакова, раньше ремонт выносных погружных установок производился оперативнее, но сейчас возможностей для этого меньше. «В итоге стоимость перевозки нефти по Черному морю может возрасти», — заключил он.