В Гродно при пожаре в квартире погибла пенсионерка

Прибыв к месту ЧП, спасатели установили, что очаг возгорания находился в квартире, расположенной на втором этаже. При проведении разведки и тушении очага пожара на полу в горящей комнате работники МЧС обнаружили 72-летнюю пенсионерку в бессознательном состоянии. Ее вынесли на чистый воздух и передали бригаде скорой. Реанимационные мероприятия результатов не дали, медработники констатировали смерть женщины.