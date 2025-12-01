В Гродно при пожаре в квартире погибла пенсионерка

30 ноября в 20.02 жильцы одной из многоэтажек по переулку Дзержинского в Гродно сообщили на линию «101» о сильном запахе гари в подъезде.
Прибыв к месту ЧП, спасатели установили, что очаг возгорания находился в квартире, расположенной на втором этаже. При проведении разведки и тушении очага пожара на полу в горящей комнате работники МЧС обнаружили 72-летнюю пенсионерку в бессознательном состоянии. Ее вынесли на чистый воздух и передали бригаде скорой. Реанимационные мероприятия результатов не дали, медработники констатировали смерть женщины.
Спасатели ликвидировали пожар. Огнем поврежден диван, закопчены стены и потолок в жилой комнате.
Причину трагедии предстоит установить специалистам.