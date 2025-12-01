Житель Октябрьского округа получил срок за поддельное водительское удостоверение

Чтобы избежать обучения в автошколе, житель Октябрьского городского округа приобрел через интернет поддельное водительское удостоверение. За 95 тысяч рублей он получил документ с категориями «А», «А1», «В», «В1» и «М», который ему отправили почтой. Об этом сообщает краевой суд.