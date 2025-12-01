Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Октябрьского округа получил срок за поддельное водительское удостоверение

Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы избежать обучения в автошколе, житель Октябрьского городского округа приобрел через интернет поддельное водительское удостоверение. За 95 тысяч рублей он получил документ с категориями «А», «А1», «В», «В1» и «М», который ему отправили почтой. Об этом сообщает краевой суд.

Мужчина использовал фальшивое удостоверение для управления мотоциклом. В октябре 2025 года при проверке документов сотрудники ДПС выявили подделку.

Октябрьский районный суд Пермского края признал его виновным по статье 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного документа). Суд учел тяжесть преступления, степень общественной опасности и смягчающие обстоятельства. В итоге мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.