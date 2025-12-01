Прокуратура проводит проверку в связи с повреждением газопровода в Керчи

В связи с повреждением газопровода по адресу ул. Славы, 4а отключена котельная. Насосное оборудование работает в режиме подпитки системы. В связи с чем отопление отсутствует в 13 многоквартирных домах по адресам: ул. Бардина: 3, 5; ул. Войкова: 19, 21, 23/35; ул. Казакова: 35а, 39, 43, 45; ул. Славы: 2, 4, 6, 8. Подача тепла будет восстановлена сразу после завершения работ на газопроводе и возобновления газоснабжения котельной.