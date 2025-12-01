Прокуратура проводит проверку в связи с повреждением газопровода в Керчи

Прокуратура Крыма проводит проверку в связи с повреждением газопровода в городе Керчи, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее глава города Олег Каторгин сообщил в своем Telegram-канале, что инцидент произошел при проведении земельных работ в мкр. Нижний Солнечный. Без газоснабжения остались 434 абонента.
«Также в результате ДТП по ул. Московской, 1, в ночь на 30 ноября был поврежден газопровод. Без газоснабжения остаются 674 абонента в домах по ул. Московской, ул. Ванцетти, ул. Пушкаренко, ул. Славы», — писал мэр Керчи.
Специалисты продолжают работу, крайний срок подачи газа — первая половина дня 1 декабря.
В связи с повреждением газопровода по адресу ул. Славы, 4а отключена котельная. Насосное оборудование работает в режиме подпитки системы. В связи с чем отопление отсутствует в 13 многоквартирных домах по адресам: ул. Бардина: 3, 5; ул. Войкова: 19, 21, 23/35; ул. Казакова: 35а, 39, 43, 45; ул. Славы: 2, 4, 6, 8. Подача тепла будет восстановлена сразу после завершения работ на газопроводе и возобновления газоснабжения котельной.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, также будет проконтролирована ситуация при проведении восстановительных работ. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.