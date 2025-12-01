Ричмонд
В Новосибирске продлили карантин от бешенства на «Акатуйском» до 10 января

Более 350 владельцев бесплатно вакцинировали своих питомцев.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске ветеринары продолжают вакцинацию животных от бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского областного управления ветеринарии.

ЧП произошло в Кировском районе в ноябре. Дикая лиса вышла к людям на жилмассиве «Акатуйский», напала на девушку и покусала ее собаку. Вскоре другая собака растерзала агрессивную лису. Ветеринары обнаружили, что лиса была больна бешенством.

Ветеринары ввели карантин по бешенству на жилмассиве «Акатуйский», в радиусе километра от дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 58/1. Владельцев домашних животных, особенно собак попросили вакцинировать своих питомцев.

— До 10 января карантин по бешенству сохраняется. За прошедшее время было вакцинировано порядка 350 животных, работали мобильные пункты вакцинации, они продолжат работать, — сообщил КП-Новосибирск Юрий Шмидт, директор «Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения».