В Новосибирске продлили карантин от бешенства на «Акатуйском» до 10 января

ЧП произошло в Кировском районе в ноябре. Дикая лиса вышла к людям на жилмассиве «Акатуйский», напала на девушку и покусала ее собаку. Вскоре другая собака растерзала агрессивную лису. Ветеринары обнаружили, что лиса была больна бешенством.