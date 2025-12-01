В Краснодаре неизвестные повредили шины и крыши 16 автомобилей. Все произошло в микрорайоне Гидростроителей.
В полицию обратились более 10 жителей ЖК «Премьера». По их словам, двое неизвестных порезали шины на 14 автомобилях. Еще на двух машинах повреждены крыши.
Полиция Краснодара организовала доследственную проверку.
«В настоящее время полицейские устанавливают личности правонарушителей, действиям которых будет дана правовая оценка с учетом размера причиненного материального ущерба», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодару.