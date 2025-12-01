На Урале полицейские обнаружили закладчиков с помощью беспилотника

В Свердловской области транспортные полицейские выявили закладчиков при помощи беспилотника. Два жителя Ревды распространяли наркотики рядом с железной дорогой.
Помощь правоохранителям при обнаружении преступников оказали сотрудники недавно образованной группы применения и эксплуатации робототехники и БПЛА. С помощью них наблюдение за преступниками фиксировали с воздуха.
— Два дня потребовалось оператору БПЛА, чтобы осторожно и незаметно для самих объектов наблюдения снять процесс совершения ими преступления, после чего оперативники ОНК произвели задержание, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Закладчиками оказались 46-летний заводчанин и его 44-летняя сожительница. Оба являются наркозависимыми. Мужчина судимостей не имеет, а вот у его подруги их целых три: за грабеж, применение насилии я к представителю власти и кражу.
При задержании у пары обнаружили 0,933 грамма наркотиков, позднее благодаря мобильным телефонам подозреваемых нашли еще 20 тайников с веществами. Общая масса наркотиков составила более 7 грамм.
Сбытом веществ пара занималась около месяца по заданию куратора, который общался с ними в мессенджере. Всего они оставляли не менее 30 тайников в день, получая по четыре тысячи рублей на двоих.
На подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков группой лиц». Им грозит до 15 лет лишения свободы. Время до суда пара проведет под стражей.