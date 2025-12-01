Ричмонд
Рыбак из челябинского посёлка провалился под лёд вместе с сыном-младенцем

В отношении горе-отца составлен протокол об административном правонарушении.

В посёлке Увельский Челябинской области местный житель провалился под лёд вместе со своим сыном-младенцем. Мужчина взял малыша с собой на рыбалку. Об этом сообщает полиция Южноуральска и Увельского района.

Инцидент произошёл днём 29 ноября 2025 года на водоёме рядом с Катаево. Рыбак и его шестимесячный сын, который находился в коляске, оказались в ледяной воде. Выбраться из плена стихии им помогли очевидцы происшествия.

Здоровью и жизни малыша ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей. А в отношении отца ребёнка составлен административный протокол по статье КоАПРФ «За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».